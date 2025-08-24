صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت سے جب بھی بات ہوئی برابری کی بنیاد پر ہوگی:محسن نقوی

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ایشیا کپ میں قومی ٹیم سے اچھی کارکردگی کی امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیم پر بے جا تنقید بند کریں اور انہیں سپورٹ کریں۔

 کھلاڑیوں کی سلیکشن میں میرا ایک فیصدبھی کردار نہیں ہے ،بھارت سے مذاکرات کی بھیک مانگنے کا وقت گزر گیا،جب بھی بات ہوگی برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غنی کلب لاہور میں جس طرح کرکٹ کو فروع دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے ، یہ کرکٹ کی خدمت کر رہے ہیں اور اس طرح کے مزید کلب بننے چاہئیں۔ ہماری ٹیم اچھا کھیل رہی ہے اور ایشیا کپ میں بھی بہتر پرفارم کرے گی۔ میرا کسی کھلاڑی کو ٹیم میں ڈالنے میں کوئی کردار نہیں بلکہ سلیکشن کمیٹی کئی کئی گھنٹے بحث کر کے ٹیم بناتی ہے ۔ ہماری کوشش ہے کہ تمام میسر بہتر کھلاڑیوں کو مواقع دیں۔ کہ بھارت کے خلاف میچ میں ہمارے کھلاڑی اپنی پوری جان لڑائیں گے ، نتیجہ اللہ کے حوالے ہے مگر ٹیم کو سپورٹ کریں۔

 

