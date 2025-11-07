صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوسرا ون ڈے ، پاکستان کو شکست،سیریز 1،1 سے برابر

  • کھیلوں کی دنیا
270 رنز کا ہدف جنوبی افریقہ نے اکتالیسویں اوور میں آٹھ وکٹوں پر حاصل کیا کوئنٹن ڈی کاک کی شاندار سنچری ، نندرے برگر نے چار وکٹیں حاصل کیں

فیصل آباد(سپورٹس ڈیسک)تین ون ڈے میچز پر مشتمل سیریز کے دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم نے پاکستان کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر سیریز ایک، ایک سے برابر کر دی ہے ۔ فیصل آباد کے اقبال سٹیڈیم میں پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر 269 رنز بنائے۔ مہمان ٹیم نے اوپنر کوئنٹن ڈی کاک کی شاندار سنچری کی بدولت مطلوبہ ہدف اکتالیسویں اوور میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ڈی کاک نے ناقابل شکست 123 رنز سکور کیے ۔ پاکستان نے اننگز کا مایوس کُن آغاز کیا۔ فخر زمان صفر پر آؤٹ ہوئے ۔بابر اعظم 11 رنز بنا کر پویلین لوٹے ۔ رضوان صرف چار رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔ صائم ایوب نے 53 رنز جبکہ سلمان نے 106 گیندوں پر 69 رنز،محمد نواز نے 59 رنز بنائے ۔جنوبی افریقہ کی جانب سے نندرے برگر نے چار وکٹیں حاصل کیں۔

 

