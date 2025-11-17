اعصام الحق کواے ٹی پی یادگاری شیلڈ سے نواز دیا گیا
اعلیٰ پلیئرزکیساتھ کھیلنا، اے ٹی پی فائنلز کیلئے کوالیفائی کرنا یادگار رہا،ٹینس سٹار
ٹیورن (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے ٹینس سٹار اعصام الحق کو نمایاں کامیابیوں اور ٹینس کے لیے خدمات کے اعتراف میں اے ٹی پی (ایسوسی ایشن فار ٹینس پروفیشنلز) نے یادگاری شیلڈ سے نواز دیا۔اٹلی کے شہر ٹیورن میں نیٹو اے ٹی پی فائنلز کے موقع پر اعصام الحق اور 5 سال تک 10 بہترین رینکنگ کے حامل دوسرے سرکردہ کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب ہوئی جہاں اے ٹی پی ٹورز منتظمین کی جانب سے سب کو یادگاری شیلڈز دی گئیں۔اعصام الحق نے 18ٹور لیول ڈبلز اعزازت حاصل کیے ، جن میں دو اے ٹی پی ماسٹرز 1000 ٹائٹلز بھی شامل ہیں.
اعصام الحق اے ٹی پی کا آرتھر ایش ہیومینٹیرین ایوارڈ دو بار جیتنے والے صرف چار کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔اس موقع پر اعصام الحق نے کہا کہ یہاں موجود ہونا یقیناً ایک حیرت انگیز احساس ہے ، ایک پاکستانی بچے کے طور پر بڑے ہوتے ہوئے ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا کیرئیر اتنا طویل ہوگا۔انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ترین کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا، اعلیٰ ترین ٹورنامنٹس میں حصہ لینا اور چار بار اے ٹی پی فائنلز کے لیے کوالیفائی کرنا، یہ سب شان دار اور یادگار رہا اور یہ ایک مکمل سفر کی مانند ہے ۔