صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اعصام الحق کواے ٹی پی یادگاری شیلڈ سے نواز دیا گیا

  • کھیلوں کی دنیا
اعصام الحق کواے ٹی پی یادگاری شیلڈ سے نواز دیا گیا

اعلیٰ پلیئرزکیساتھ کھیلنا، اے ٹی پی فائنلز کیلئے کوالیفائی کرنا یادگار رہا،ٹینس سٹار

 ٹیورن (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے ٹینس سٹار اعصام الحق کو نمایاں کامیابیوں اور ٹینس کے لیے خدمات کے اعتراف میں اے ٹی پی (ایسوسی ایشن فار ٹینس پروفیشنلز) نے یادگاری شیلڈ سے نواز دیا۔اٹلی کے شہر ٹیورن میں نیٹو اے ٹی پی فائنلز کے موقع پر اعصام الحق اور 5 سال تک 10 بہترین رینکنگ کے حامل دوسرے سرکردہ کھلاڑیوں کے اعزاز میں تقریب ہوئی جہاں اے ٹی پی ٹورز منتظمین کی جانب سے سب کو یادگاری شیلڈز دی گئیں۔اعصام الحق نے 18ٹور لیول ڈبلز اعزازت حاصل کیے ، جن میں دو اے ٹی پی ماسٹرز 1000 ٹائٹلز بھی شامل ہیں.

اعصام الحق اے ٹی پی کا آرتھر ایش ہیومینٹیرین ایوارڈ دو بار جیتنے والے صرف چار کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں۔اس موقع پر اعصام الحق نے کہا کہ یہاں موجود ہونا یقیناً ایک حیرت انگیز احساس ہے ، ایک پاکستانی بچے کے طور پر بڑے ہوتے ہوئے ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا کیرئیر اتنا طویل ہوگا۔انہوں نے کہا کہ اعلیٰ ترین کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنا، اعلیٰ ترین ٹورنامنٹس میں حصہ لینا اور چار بار اے ٹی پی فائنلز کے لیے کوالیفائی کرنا، یہ سب شان دار اور یادگار رہا اور یہ ایک مکمل سفر کی مانند ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

مختلف شہروں میں ٹریفک حادثات،5باراتیوں سمیت 7افراد جاں بحق،30زخمی

حادثے میں 2نوجوانوں کی ہلاکت ، ٹرک ڈرائیور گرفتار

متعددمنشیات فروش دو کلو ہیروئن ،10بیٹریوں سمیت گرفتار

شادی میں گانے چلا کر فحش حرکات پر 4افرادگرفتار

دو پتنگ بازپکڑے گئے

ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ پتنگ بازی کے 56ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak