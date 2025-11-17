صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرفراز احمد پاکستان شاہینز ،انڈر 19کے معاملات دیکھیں گے

  • کھیلوں کی دنیا
سرفراز احمد پاکستان شاہینز ،انڈر 19کے معاملات دیکھیں گے

لاہور (سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) میں نئی ذمے داریاں مل گئیں۔ذرائع کے مطابق سرفراز احمد پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19کے معاملات دیکھیں گے۔

سرفراز احمد کو پاکستان شاہینز اور پاکستان انڈر 19 کا انچارج بنا دیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق سرفراز احمد پاکستان شاہینز اور انڈر 19 کے کوچز اور دوروں کو دیکھیں گے ، وہ ٹیموں کے ہمراہ بھی دورہ کر سکیں گے ۔سرفراز احمد پاکستان میں ہونے والی ٹریننگ اور سیریز میں بھی ٹیموں کے ہمراہ رہیں گے ،سرفراز احمد پاکستان میں ہونے والی ٹریننگ اور سیریز میں بھی ٹیموں کے ہمراہ رہیں گے ۔کْچھ روز قبل سرفراز احمد نے این سی اے میں انڈر 19 کھلاڑیوں کو وکٹ کیپنگ کے سیشن بھی کروائے تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ میں سیاسی پناہ، شہریت کیلئے 20 سال انتظار لازم

شیخ حسینہ کیخلاف مقدمے کا فیصلہ آج، ڈھاکا میں فوج تعینات

اقوام متحدہ تمام جوہری تنصیبات کی نگرانی کررہا : ایران

افغانستان نے پاکستان سے گندم کی درآمد بند کردی

نئی دہلی دھماکا، خودکش بمبار کا ایک ساتھی پکڑ لیا، بھارتی حکام

لبنان ،اسرائیلی فوج کی اقوام متحدہ امن فورس پرفائرنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak