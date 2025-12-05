صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹارک سب سے زیادہ ٹیسٹ وکٹیں لینے والے لیفٹ آرم پیسر

  • کھیلوں کی دنیا
برسبین(سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا کے لیفٹ آرم فاسٹ بولر مچل سٹارک نے پاکستان کے سابق لیجنڈری بولر وسیم اکرم کا 23 سال پرانا ورلڈ ریکارڈ توڑ کر نئی تاریخ رقم کر دی۔۔۔

گابا میں انگلینڈ کے خلاف پنک بال ایشز ٹیسٹ کے دوران پہلی اننگز میں مچل سٹارک نے انگلش بیٹر بین ڈکٹ، اولی پوپ اور ہیری بروک کی اہم وکٹیں حاصل کیں۔اس کے ساتھ مچل سٹارک ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے لیفٹ آرم فاسٹ بولر بن گئے ۔اس سے قبل یہ ریکارڈ وسیم اکرم کے پاس تھا جنہوں نے 104 ٹیسٹ میچوں میں 414 وکٹیں حاصل کی تھیں۔آسٹریلیا کے مچل سٹارک نے 102ویں ٹیسٹ میچ میں 415 وکٹیں لے کر وسیم اکرم کو پیچھے چھوڑ دیا۔واضح رہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے فاسٹ بولر کا اعزاز انگلینڈ کے سابق بولر جیمز اینڈرسن کے پاس ہے جنہوں نے 188 میچز میں 704 وکٹیں لیں۔

 

