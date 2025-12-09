صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انگلینڈ اس با لنگ،بیٹنگ سے آسٹریلیا کو نہیں ہرا سکتا:جیفری

  • کھیلوں کی دنیا
انگلینڈ اس با لنگ،بیٹنگ سے آسٹریلیا کو نہیں ہرا سکتا:جیفری

ٹیم کا کوئی رکن اپنے کیمپ کے علاوہ کسی کی سننے کیلئے تیار نہیں،سابق انگلش کپتان

لندن (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جیفری بائیکاٹ ایشز کے دوسرے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست پر اپنی ٹیم پر برس پڑے اور کہاہے کہ انگلینڈ کی ٹیم اس باؤلنگ اور بیٹنگ سے آسٹریلیا کو نہیں ہرا سکتی۔ بائیکاٹ نے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو غیر ذمہ دار اور بے کار قرار دیتے ہوئے کہا بین سٹوکس اور برینڈن میکلم سمجھتے ہیں کہ صرف انہیں ماڈرن ٹیسٹ کرکٹ کا علم ہے ، ہمیں اب انہیں سننا بند کر دینا چاہیے ۔ جیفری بائیکاٹ نے کہا کہ برسبین میں ایک ڈراؤنا شو پیش کیا گیا، غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کی گئی اور شارٹ لینتھ بولنگ کی گئی، اس آسٹریلوی ٹیم کو ہرایا جانا چاہیے تھا۔

سابق انگلش کپتان نے کہاکہ چھ روز کی ایشیز کرکٹ کے بعد اب انگلینڈ کو معجزے کی ضرورت ہے ، وہ اس ایشز سیریز کی 4 برس سے پلاننگ کر رہے تھے تاہم اب وہ کر کیا رہے ہیں۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کا کوئی رکن اپنے کیمپ کے علاوہ کسی کی سننے کیلئے تیار نہیں ہے ،ٹیسٹ کرکٹ تبدیل ہو گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہیں ہی مادڑن ڈے ٹیسٹ کرکٹ کا علم ہے ۔ سابق کپتان نے کہا کہ انگلینڈ کرکٹ کا ہر سپورٹر یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہیری بروک کے دماغ میں کیا چل رہا ہے ۔ ہیری بروک آسٹریلیا کی پچز پر اپنے پیروں کو حرکت میں ہی نہیں لا رہا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آئندہ بھارت کو جواب پہلے سے شدید : فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف سید عاصم منیر کی وارننگ تینوں مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا

انڈونیشیا کے صدر کی پاکستان آمد، شراکت داری مضبوط ہوگی : وزیراعظم

پاکستان کی 80 فیصد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم، آئندہ 10 برسوں میں 42 ارب ڈالرز درکار : ایشیائی ترقیاتی بینک

آئی ایم ایف : پاکستان کیلئے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی قرض قسط منظور

مریم نواز کا تمام تعلیمی اداروں کے باہر ڈیجیٹل نگرانی کیمرے نصب کرنے کا حکم

ٹرانسپورٹ ہڑتال، حکومت سے مذاکرات کامیاب پھرناکام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak