نیشنل گیمز، پاک آرمی 48 میڈل کے ساتھ ٹاپ پر
ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیتا ، کائنات ابراہیم کم عمر ایتھلیٹ
کراچی(سپورٹس ڈیسک)نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی نے 48 گولڈ میڈلز کے ساتھ برتری مزید مستحکم کرلی۔واپڈا 14 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے اور پاکستان نیوی 7 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہے ۔سندھ کی 9 سالہ کائنات ابراہیم 10 ہزار میٹر میں کانسی کا تمغہ جیت کر کم عمر ایتھلیٹ بن گئیں۔گیمز میں واپڈا کے سمیع اللہ اور واپڈا ہی کی فائقہ ریاض نیشنل گیمز میں 100میٹرز دوڑ جیت کر پاکستان کے تیز ترین مرد و خاتون ایتھلیٹ بن گئے ۔ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت لیا، خواتین ہائی جمپ میں واپڈا کی نورین فاطمہ نے 1.53میٹرز کے ساتھ گولڈ میڈل لیا۔