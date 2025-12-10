نیشنل گیمز : آرمی کی سبقت جاری، واپڈا جمنا سٹکس چیمپئن بن گیا
آرمی نے 20 کلومیٹر کی واک ریس کے بعد ویمن سکواش ٹیم ایونٹ بھی جیت لیا،خواتین کی 5کلومیٹر واک ریس واپڈا کی عمارہ کے نام اسلام آباد ویمنز ٹینس ٹیم نے سنسنی خیز فائنل میں ٹاپ سیڈ پاکستان واپڈا کو 2-1 سے شکست دے کر اپنا پہلا گولڈ میڈل حاصل کر لیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)کراچی میں جاری 35ویں نیشنل گیمز میں دفاعی چیمپئن پاکستان آرمی کی سبقت جاری ہے ۔ پاکستان آرمی نے 20 کلومیٹر کی واک ریس کے بعد ویمن سکواش ٹیم ایونٹ بھی جیت لیا۔پاکستان آرمی نے فائنل میں خیبرپختونخوا کو1-2 سے شکست دے کر گولڈ میڈل جیتا۔ آرمی کی فائزہ ظفر نے سحرش علی کو 0-3 سے ہرایا۔خیبرپختونخوا کی ماہ نور علی نے ثنا بہادر کو0-3 سے مات دی جبکہ آرمی کی زینب خان نے علیشا کو 0-3 سے زیر کیا۔ اس سے قبل 20 کلومیٹر کی واک ریس میں پاکستان آرمی کے قاسم فیض فاتح قرار پائے ۔ مردوں کی 800 میٹر کی دوڑ بھی پاکستان آرمی کے وقاص اکبر نے جیت لی۔انہوں نے ایک منٹ49.82 سیکنڈز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی اور گولڈ میڈل جیتا۔ایچ ای سی کے سمیع اللہ ایک منٹ 51.50 سیکنڈ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے اور سلور میڈل حاصل کیا جبکہ ایچ ای سی ہی کے اسامہ اعظم نے تیسری پوزیشن حاصل کی اور برانزمیڈل کے حقدار قرار پائے۔
خواتین کی 5کلومیٹر کی واک ریس پاکستان واپڈا کی عمارہ نے جیت لی۔ جمناسٹکس چیمپئن شپ واپڈا نے جیت لی۔ واپڈا نے مجموعی طور پر 264.95 پوائنٹس کے ساتھ پہلی، پاکستان آرمی نے 260.05 پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور ایچ ای سی نے 214.10 پوائنٹس کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اسلام آباد ویمنز ٹینس ٹیم نے نیشنل گیمز میں پہلا گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کردی۔ اسلام آباد ویمنز ٹینس ٹیم نے سنسنی خیز فائنل میں ٹاپ سیڈ پاکستان واپڈا کو 2-1 سے شکست دے کر اپنا پہلا گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ٹائی 1-1 سے برابر ہونے کے ساتھ ہی فیصلہ کن ڈبلز میچ تین سیٹوں کی زبردست لڑائی میں بدل گیا۔ اسلام آباد کی جوڑی ماہین آفتاب اور شیزا ساجد نے واپڈا کی تجربہ کار جوڑی اشنا سہیل اور سارہ منصور کو 6-4، 1-6، 6-4 سے شکست دے کر فتح اپنے نام کی۔