پی ایس ایل،قومی ٹیم کے دورہ بنگلا دیش میں ردوبدل کا امکان
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ کے باعث قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ بنگلا دیش میں ردوبدل کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ، پاکستان کو مارچ اپریل میں بنگلادیش کا دورہ کرنا ہے۔
ذرائع کے مطابق 2 ٹیسٹ میچز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں، دورے میں 3 ون ڈے اور 3 ٹی ٹونٹی میچز بھی شامل ہیں۔ چیئرمین بورڈ نے 26 مارچ سے 3 مئی تک پی ایس ایل کا اعلان کیا ہے ، سیریز ری شیڈول ہو گی، دونوں بورڈز کے درمیان اس حوالے سے بات چیت جاری ہے ، میچز کی تعداد میں کمی نہیں ہو گی۔