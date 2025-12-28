صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پریذیڈنٹ ٹرافی فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ آج سے کراچی میں شروع

  • کھیلوں کی دنیا
پریذیڈنٹ ٹرافی فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ آج سے کراچی میں شروع

اسلام آباد ( سپورٹس رپورٹر )پریذیڈنٹ ٹرافی فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ آج سے کراچی میں شروع ہوگا۔آٹھ ڈیپارٹمنٹس کی کرکٹ ٹیمیں چار روزہ ایونٹ میں حصہ لیں گی،دفاعی چیمپئن پاکستان ٹیلی وژن ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔

ٹورنامنٹ 12 فروری تک کھیلا جائے گا۔غنی گلاس، کے آر ایل، او جی ڈی سی ایل، پی ٹی وی، ساحر ایسوسی ایٹس، سٹیٹ بینک، ایس این جی پی ایل اور واپڈا ایونٹ کا حصہ ہوں گی۔سات راؤنڈ میچز کے بعد ٹاپ دو ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ٹورنامنٹ کے تمام میچز ٹیپ میڈ پر لائیو سٹریم ہونگے ۔تمام میچز صبح 10 بجے شروع ہونگے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

براہ کرم شہرت کیلئے کسی اور کو ڈھونڈیں : صبا قمر

کم عمر بچوں کے مستقبل کی فکر میرا خوف :فیصل قریشی

ریحام رفیق کا ذہنی تناؤ کا شکار ہونے کا انکشاف

علی ظفر کے نئے گانے ’’رخسانہ‘‘ کی سوشل میڈیا پر دھوم

خود پر قابو رکھو ،بھارتی فنکارہ بدسلوکی کرنیوالے شخص پر برہم

فرانسیسی اداکارہ بریجت بردوت 91 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قائداعظم ’ ’بنگلہ دیش‘‘ میں
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شبِ نیا سال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
حسینہ واجد کا انتقام
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (3)
عمران یعقوب خان
رشید صافی
منصب کا لحاظ
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بنگلہ دیش میں ایک اور 71ء دہرانے کی سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak