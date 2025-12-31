بی بی ایل : شاہین انجرڈ ، پی سی بی نے وطن واپس بلا لیا
برسبین ہیٹ نے فاسٹ بولر کے گھٹنے کی تکلیف کی تصدیق کی،انجری کو دیکھتے ہوئے کرکٹ بورڈ نے انہیں فوری واپسی کی ہدایت کی غیر متوقع طور پر انجری کی وجہ سے بورڈ نے واپس بلایا، جلد ہی دوبارہ کھیل کے میدان میں واپس آؤں گا،پیسر کا سوشل میڈیاپیغام
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی انجری کے باعث آسٹریلوی لیگ بگ بیش سے باہر ہوگئے ۔بگ بیش میں برسبین ہیٹ کی نمائندگی کرنے والے شاہین آفریدی ہفتے کو ایڈیلیڈ سٹرائیکرز کے خلاف میچ میں گھٹنے کی انجری کاشکار ہوئے تھے ۔شاہین انجری کی وجہ سے صرف 3 ہی اوور کراسکے تھے اور 14ویں اوور کے بعد میدان سے باہر چلے گئے تھے ۔برسبین ہیٹ نے فاسٹ بولر شاہین آفریدی کے گھٹنے کی تکلیف کی تصدیق کی۔تاہم شاہین آفریدی نے اب سوشل میڈیا پر بتایا ہے کہ ان کی انجری کو دیکھتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں فوری طور وطن واپس آنے کی ہدایت کی ہے جہاں وہ اپنا ری ہیب مکمل کریں گے۔
شاہین آفریدی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں بتایا کہ غیر متوقع طور پر انجری کی وجہ سے پی سی بی نے انہیں وطن واپس بلا لیا ہے اور وہ اب پاکستان میں ری ہیب مکمل کریں گے ۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی وہ دوبارہ کھیل کے میدان میں واپس آئیں گے ۔شاہین شاہ آفریدی نے سپورٹ کرنے پر برسبین ہیٹ اور فینز کا شکریہ ادا کیا۔ شاہین آفریدی کے گھٹنے کے ایم آر آئی سے پتا چلا کہ ان کی انجری شدید نوعیت کی نہیں ہے ، شاہین شاہ آفریدی ایک ہفتے آرام کے بعد بولنگ کرسکیں گے ۔ آسٹریلوی لیگ میں برسبین ہیٹ کی نمائندگی کرنے والے پاکستانی پیسر شاہین شاہ آفریدی فیلڈنگ کے دوران زخمی ہوئے تھے ۔