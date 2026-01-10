صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس بی کا ہاکی کلبوں کی جانچ پڑتال کا عمل شروع

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس بی کا ہاکی کلبوں کی جانچ پڑتال کا عمل شروع

عمل پی ایس بی کے منظور شدہ اور مشترکہ طور پر طے شدہ طریقۂ کار کے تحت شروع کیا گیا ہے جس پر عمل درآمد پی ایچ ایف کرے گی کلبوں کا ڈیٹا آن لائن پورٹل کے ذریعے جمع کیا جا رہا ،پی ایس بی اور پی ایچ ایف نمائندگان پر مشتمل قومی سکرونٹی کمیٹی تشکیل دیدی گئی

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اشتراک سے ملک بھر میں ہاکی کلبوں کی جانچ پڑتال (سکرونٹی) کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے ۔پی ایس بی کے ترجمان نے اس موقع پر بتایا کہ یہ عمل پی ایس بی کے منظور شدہ اور مشترکہ طور پر طے شدہ طریقۂ کار کے تحت شروع کیا گیا ہے ، جس پر عمل درآمد پی ایچ ایف کرے گی جبکہ نگرانی پی ایس بی کے پاس ہوگی۔ترجمان کے مطابق یہ ایک شفاف، یکساں اور قواعد پر مبنی عمل ہے جو پی ایس بی اور پی ایچ ایف مشترکہ طور پر انجام دے رہے ہیں تاکہ منصفانہ اور قابلِ اعتماد انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے بتایا کہ پی ایچ ایف کے انتخابی عمل میں حصہ لینے کے خواہشمند تمام ہاکی کلبز، چاہے وہ پرانے ہوں یا نئے ، کو منظور شدہ معیار کے مطابق جانچا جائے گا۔

اس مقصد کے لیے پی ایس بی اور پی ایچ ایف کے نمائندگان پر مشتمل قومی سکرونٹی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ۔ ترجمان کے مطابق کلبوں کا ڈیٹا آن لائن پورٹل کے ذریعے جمع کیا جا رہا ہے ، جبکہ پورے عمل پر پی ایس بی کو مکمل نگرانی اور آڈٹ رسائی حاصل ہے ۔ جانچ پڑتال بنیادی طور پر دستاویزی ہوگی اور جہاں ضرورت ہو وہاں ایک بار اصلاح کی مہلت دی جائے گی، جس کے بعد اہل کلبوں کی فہرستیں جاری کی جائیں گی۔انہوں نے مزید بتایا کہ اعتراضات اور اپیل کے لیے بھی واضح نظام وضع کیا گیا ہے ، جس کے کے تحت متاثرہ کلبز مقررہ مدت کے اندر اپنے اعتراضات جمع کرا سکیں گے ۔ اپیلوں کی سماعت پہلے پاکستان ہاکی فیڈریشن کرے گی، جبکہ حتمی فیصلہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے نامزد کردہ ایڈجوڈی کیٹر کرے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

اداکارہ کیلئے پر اثر آنکھیں ہونا مثبت بات ہوتی ہے :نمرہ شاہد

رمشا کا ہیرو بننے پر شرمندگی محسوس ہوئی:شہود علوی

احمد علی بٹ کی موسیقی کی دنیا میں واپسی

خواتین کی کامیابیوں پر انکا ساتھ دینا چاہیے :صبا قمر

سر میں جوؤں نے ڈیرہ جمالیا تھا، ندا یاسر کا انکشاف

عابدہ پروین کی انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak