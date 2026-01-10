پی ایس بی کا ہاکی کلبوں کی جانچ پڑتال کا عمل شروع
عمل پی ایس بی کے منظور شدہ اور مشترکہ طور پر طے شدہ طریقۂ کار کے تحت شروع کیا گیا ہے جس پر عمل درآمد پی ایچ ایف کرے گی کلبوں کا ڈیٹا آن لائن پورٹل کے ذریعے جمع کیا جا رہا ،پی ایس بی اور پی ایچ ایف نمائندگان پر مشتمل قومی سکرونٹی کمیٹی تشکیل دیدی گئی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اشتراک سے ملک بھر میں ہاکی کلبوں کی جانچ پڑتال (سکرونٹی) کا عمل باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے ۔پی ایس بی کے ترجمان نے اس موقع پر بتایا کہ یہ عمل پی ایس بی کے منظور شدہ اور مشترکہ طور پر طے شدہ طریقۂ کار کے تحت شروع کیا گیا ہے ، جس پر عمل درآمد پی ایچ ایف کرے گی جبکہ نگرانی پی ایس بی کے پاس ہوگی۔ترجمان کے مطابق یہ ایک شفاف، یکساں اور قواعد پر مبنی عمل ہے جو پی ایس بی اور پی ایچ ایف مشترکہ طور پر انجام دے رہے ہیں تاکہ منصفانہ اور قابلِ اعتماد انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے بتایا کہ پی ایچ ایف کے انتخابی عمل میں حصہ لینے کے خواہشمند تمام ہاکی کلبز، چاہے وہ پرانے ہوں یا نئے ، کو منظور شدہ معیار کے مطابق جانچا جائے گا۔
اس مقصد کے لیے پی ایس بی اور پی ایچ ایف کے نمائندگان پر مشتمل قومی سکرونٹی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے ۔ ترجمان کے مطابق کلبوں کا ڈیٹا آن لائن پورٹل کے ذریعے جمع کیا جا رہا ہے ، جبکہ پورے عمل پر پی ایس بی کو مکمل نگرانی اور آڈٹ رسائی حاصل ہے ۔ جانچ پڑتال بنیادی طور پر دستاویزی ہوگی اور جہاں ضرورت ہو وہاں ایک بار اصلاح کی مہلت دی جائے گی، جس کے بعد اہل کلبوں کی فہرستیں جاری کی جائیں گی۔انہوں نے مزید بتایا کہ اعتراضات اور اپیل کے لیے بھی واضح نظام وضع کیا گیا ہے ، جس کے کے تحت متاثرہ کلبز مقررہ مدت کے اندر اپنے اعتراضات جمع کرا سکیں گے ۔ اپیلوں کی سماعت پہلے پاکستان ہاکی فیڈریشن کرے گی، جبکہ حتمی فیصلہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے نامزد کردہ ایڈجوڈی کیٹر کرے گا۔