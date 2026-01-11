صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشین ماس ریسلنگ چیمپئن شپ لاہور میں ہو گی

  • کھیلوں کی دنیا
ایشین ماس ریسلنگ چیمپئن شپ لاہور میں ہو گی

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) صدر پاکستان ماس ریسلنگ فیڈریشن نواب فرقان خان اور نائب صدر ایشین ماس ریسلنگ فیڈریشن نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ایشین ماس ریسلنگ چیمپئن شپ 2026 لاہور میں منعقد کی جارہی ہے ۔

یہ ایونٹ ہمارے کھلاڑیوں کے لیے ایشیائی سطح پر اپنی طاقت، مہارت اور محنت دکھانے کا بہترین موقع ہے ۔ ہم تمام ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ قومی ٹرائلز کی تیاری شروع کریں اور پاکستان کی نمائندگی فخر کے ساتھ کریں۔ ہم سب مل کر پاکستان کی ماس ریسلنگ میں مہارت اور روایت کو ایشیا اور دنیا کے سامنے پیش کریں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak