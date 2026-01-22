سپر لیگ، لوکل پلیئرز کی ممکنہ نئی کیٹگریز سامنے آگئیں
پشاور کے بابر اور صائم پلاٹینم میں برقرار ،حسن ڈائمنڈ سے پلاٹینم میں آ گئے
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ 11 کی پلیئرز آکشن سے قبل لوکل کھلاڑیوں کی ممکنہ نئی کیٹگریز کی فہرست سامنے آ گئی۔ذرائع کے مطابق اسلام آباد یونائیٹڈ کے شاداب خان، عماد وسیم اور نسیم شاکو ہ نئی کیٹیگریز میں پلاٹینم میں برقرار رکھا گیا ہے ۔صاحبزادہ فرحان گولڈ جبکہ سلمان علی آغا اور محمد نواز ڈائمنڈ سے پلاٹینم میں آ گئے ہیں۔وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان ڈائمنڈ سے گولڈ میں آ گئے ہیں۔کراچی کنگز کے حسن علی ڈائمنڈ سے پلاٹینم میں آ گئے عباس آفریدی پلاٹینم سے ڈائمنڈ میں چلے گئے ہیں۔
خوشدل شاہ اورعامر جمال ڈائمنڈ سے گولڈ اورعرفات منہاس گولڈ سے سلورمیں چلے گئے ہیں جبکہ شان مسعود ڈائمنڈ میں برقرار رکھا گیا ہے، لاہورقلندرز کے شاہین آفریدی فخر زمان اور حارث رؤف پلاٹینم کیٹیگری میں برقرار ہیں۔سلمان مرزا گولڈ سے ڈائمنڈ اور محمد نعیم ایمرجنگ سے سلور میں آ گئے ۔پشاور زلمی کے بابر اعظم اور صائم ایوب پلاٹینم میں برقرار محمد حارث اور محمد علی ڈائمنڈ سے گولڈ میں چلے گئے۔
ملتان سلطانز کے محمد رضوان پلاٹینم میں برقرار اسامہ میر اور افتخار احمد پلاٹینم سے ڈائمنڈ میں چلے گئے ہیں۔محمد حسنین ڈائمنڈ سے گولڈ کٹیگری میں چلے گئے عاکف جاوید سلور سے گولڈ میں آ گئے ہیں۔کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فہیم اشرف اور محمد عامر پلاٹینم میں برقرار ابرار احمد ڈائمنڈ سے پلاٹینم میں آ گئے ہیں۔وسیم جونیئر گولڈ سے ڈائمنڈ عثمان طارق سلور سے ڈائمنڈ میں آ گئے خواجہ نافع سلور اور حسن نواز ایمرجنگ سے گولڈ میں آ گئے۔