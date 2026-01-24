صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیفا صدر جیانی انفنٹینو کے دورہ پاکستان کا اعلان کردیا

  • کھیلوں کی دنیا
فیفا صدر جیانی انفنٹینو کے دورہ پاکستان کا اعلان کردیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک)فٹبال کی عالمی تنظیم فیفاکے صدر جیانی انفنٹینو نے پاکستان جلد آنے کا اعلان کردیا۔ اپنے ایک انٹرویو میں فیفا صدر نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی پاکستان آنے کا وعدہ کیا تھا۔

جیانی انفنٹینو نے کہا کہ پاکستان فٹبال فیڈریشن میں محسن گیلانی نئے صدرمنتخب ہوے ہیں جو زبردست کام کررہے ہیں، پاکستان فٹبال کا ایک عظیم ملک ہے ۔جیانی نے کہا کہ خواہش ہے کہ پاکستان ایشیا کی ٹیم بنے ، اس کے لیے کام بھی کررہے ہیں۔فیفا کے صدر نے کہا کہ پاکستان میں فٹبال کے کھلاڑیوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے ، ہر ٹیلنٹڈ کھلاڑی کو ضرور موقع دیا جانا چاہیے ۔واضح رہے کہ فیفا اور پاکستان کے تعلقات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی،55فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

سونا9ہزار100روپے مہنگا،تولہ چاندی 10ہزارسے متجاوز

چاندی ، تانبے کی قیمتیں بڑھنے سے سولر پینلز مہنگے ہونے کا خدشہ

کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ، صنعتی شعبہ بدستوردبا ؤمیں ہے ،میاں زاہد

صنعتی ترقی کیلئے پیداواری صلاحیت میں اضافہ ناگزیر ہے ،لاہور چیمبر

کاروبار کرنے کی لاگت علاقائی ممالک سے 34فیصد زیادہ ،بزنس فورم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ووٹر کی عمر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چشم پوشی در چشم پوشی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
راکھ میں دبے خواب، ہر لمحہ عذاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
مر کے بھی چین نہ پایا تو…
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
امن بورڈ اور چندہ مہم
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفہ ٔ دعا … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak