سلمان نے آہستہ آہستہ خود کو ثابت کیا،محمد وسیم کا انکشاف یہ ایک ایسا لڑکا ہے جو اپنی ایماندار اپنی محنت سے آگے آرہا ہے ،محمد حفیظ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)قومی ٹیم کے سابق چیف سلیکٹر محمد وسیم نے کا ہے کہ پاکستانی ٹی ٹونٹی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا کو سب سے پہلے ٹیم کے لئے میں نے منتخب کیا تھا۔ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے سابق چیف سلیکٹر محمد وسیم نے انکشاف کیا کہ پہلے ہم سلمان علی آغاز کو ٹیسٹ کرکٹ کے لئے لائے تھے پھر اس کو ہم ون ڈے میں لے کر آئے ، اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ثابت کیا، پی ایس ایل میں اچھا کھیلا اور ٹی ٹونٹی میں بھی اپنے آپ کو اچھا پلیئر ثابت کیا۔اس سے قبل پاکستان کے سابق کپتان محمد حفیظ نے سلمان آغا کی کپتانی کے حوالے سے کہا تھا کہ پہلے مجھے بھی سلمان کی بطور کپتان تقرری سمجھ نہیں آرہی تھی۔محمد حفیظ نے کہا کہ سلمان لیڈنگ فرام فرنٹ زون میں آنے کی کوشش ضرور کررہا ہے کیوں کہ بدقسمتی سے ہم نے پچھلے کچھ کپتان ایسے دیکھے جو اپنی پرفارمنس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے ۔سابق پاکستانی قائد نے کہا کہ وہ کپتان اپنے آپکو آگے مشکل میں نہیں پھینکتے تھے لیکن یہ ایک ایسا لڑکا ہے جو اپنی ایماندار اپنی محنت سے آگے آرہا ہے ۔

 

