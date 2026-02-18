بھارت کا معلوم نہیں، ہم فائنل کھیلیں گے :شاداب خان
پاکستان کو سپر ایٹ مرحلے میں رسائی کیلئے نمیبیا کے خلاف لازمی فتح درکار
کولمبو(سپورٹس ڈیسک )قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب نے کہاہے کہ پاکستان ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 2026 کا فائنل کھیلے گی۔ کولمبو میں پریکٹس سیشن کے دوران ایک صحافی نے شاداب خان سے سوال کیا کہ کیا سیمی فائنل تک یہیں ہیں؟،جس پر شاداب خان نے چلتے چلتے صحافی کو جواب دیا انشائاللہ فائنل تک یہیں ہیں۔صحافی نے پوچھا کیا پاکستان فائنل بھارت سے کھیلے گا؟جس پر شاداب خان نے کہا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن ہم فائنل کھیلیں گے ۔واضح رہے کہ پاکستان کو سپر ایٹ مرحلے میں رسائی کے لیے نمیبیا کے خلاف میچ میں لازمی فتح درکار ہے بصورت دیگر امریکی ٹیم بہتر رن ریٹ کی بناء پر سپر ایٹ میں چلی جائے گی۔