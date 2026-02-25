صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈکپ:پاکستان کو ہرا کر انگلینڈ سیمی فائنل میں پہنچ گیا

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈکپ:پاکستان کو ہرا کر انگلینڈ سیمی فائنل میں پہنچ گیا

انگلینڈ نے 165 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا،ہیری بروک کی سنچری

پالی کیلے (سپورٹس ڈیسک)ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سپر ایٹ مرحلے کے پانچویں میچ میں انگلش کپتان ہیری بروک کی شاندار سنچری کی بدولت انگلینڈ نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنالی۔پالی کیلے میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے 165 رنز کا ہدف آخری اوور میں 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔انگلینڈ کی جانب سے کپتان ہیری بروک 100 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ وِل جیکس 28، سیم کرن 16، جیکب بیتھل 8، جوز بٹلر 2، ٹام بینٹن 2، فل سالٹ 0 اور جیمی اوورٹن 0 کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہوئے ۔پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی نے 4جبکہ عثمان طارق اور محمد نواز نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ہیری بروک کو فتح گر اننگز کھیلنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز سکور کیے ۔پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان 63 رنز بنا کرنمایاں رہے ۔ فخر زمان 25، بابر اعظم 25، شاداب خان 23 رنز پر آؤٹ ہوئے ۔سلمان مرزا 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے ۔انگلینڈ کی جانب سے لیام ڈاسن نے 3 جبکہ جوفرا آرچر اور جیمی اوورٹن نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس لمحے معنی ٔ جہاد کیا ہے؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گھڑی سے جہاز تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
نصاب اور استاد تبدیلی کے منتظر ہیں
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
جہاز، گاڑیاں اور خالی دیگچیاں
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
الہ آباد کی تلوار جو شاعر نے اپنے گلے پر پھیر لی
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
رمضان المبارک کے فیوض و برکات
جویریہ صدیق
Dunya Bethak