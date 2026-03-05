صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توہم پرستی،چاند گرہن کے باعث بھارتی ٹیم کی پریکٹس مؤخر

  • کھیلوں کی دنیا
توہم پرستی،چاند گرہن کے باعث بھارتی ٹیم کی پریکٹس مؤخر

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2026ء کے سیمی فائنل سے قبل بھارتی کرکٹ ٹیم نے چاند گرہن کے باعث اپنی پریکٹس ایک گھنٹہ تاخیر سے شروع کی جس کی وجہ ٹیم کے بعض ارکان کی جانب سے اسے نحوست سے جوڑنا بتایا گیا ہے ۔

 بھارت اور انگلینڈ کے درمیان اہم سیمی فائنل آج ممبئی کے وانکھیڈے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، میچ سے قبل منگل کو ٹیم کی پریکٹس شام 6 بجے مقرر تھی تاہم اسے بڑھا کر 6 بج کر 47 منٹ کر دیا گیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق کھلاڑیوں اور کرکٹ ٹیم کے سٹاف کا ماننا تھا کہ چاند گرہن کے دوران پریکٹس کرنا غیر موزوں ہے ۔رپورٹس میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی ٹیم کے ارکان ٹورنامنٹ کے دوران مختلف مذہبی رسومات بھی ادا کرتے رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شادی سے رات پہلے گھر سے بھاگ گئی تھی:کنول فاروق

شوبز میں آنے پروالد نے ایک سال بات نہ کی:یشما گل

ڈرامے کی شوٹنگ میں حبا کو سچ میں تھپڑ مارا تھا،صبا حمید کا انکشاف

پرتشدد مرد رومانوی دکھانے پر ہانیہ کے ڈرامے پر تنقید

گلوکار عمران ہاشمی نے نعتیہ کلام یا مصطفی ریلیز کردیا

مائیکل جیکسن پر بچوں کے استحصال کے الزامات،ہرجانے کا مطالبہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی
Dunya Bethak