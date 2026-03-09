آسٹریلوی ویمن کپتان ایلیسا ہیلی کا انٹرنیشنل کیریئر اختتام پذیر
دہلی (سپورٹس ڈیسک)بھارت کے خلاف ٹیسٹ میں فتح کے ساتھ آسٹریلوی ویمن کپتان ایلیسا ہیلی کا انٹرنیشنل کیریئر اختتام پذیر ہوگیا۔
گراؤنڈ سے واپسی پر آسٹریلوی کرکٹرز نے اپنی کپتان ایلیسا ہیلی کو کندھوں پر اٹھا کر الوداع کہا۔ایلیسا ہیلی نے بھارت کے خلاف سیریز کے اختتام ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ایلیسا ہیلی نے 10 ٹیسٹ، 126 ون ڈے اور 162 ٹی 20 میچوں میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی۔اس دورے میں واحد ٹیسٹ میچ میں آسٹریلوی ٹیم نے بھارتی ٹیم کو 10 وکٹوں سے شکست دی ۔