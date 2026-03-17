عالمی ہاکی فیڈریشن کی نئی رینکنگ،پاکستان کا 12 واں نمبر

عالمی ہاکی فیڈریشن کی نئی رینکنگ،پاکستان کا 12 واں نمبر

نیدرلینڈ3460پوائنٹس کے ساتھ پہلے ،بیلجیم دوسرے نمبر پر برقرار ہے

لاہور (سپورٹس ڈیسک)انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ایف آئی ایچ ہاکی پرو لیگ اور ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائرز کے بعد نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی ۔ جس میں مختلف ٹیموں کی پوزیشنز میں نمایاں تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔مردوں کی رینکنگ میں نیدرلینڈز  پوائنٹس کے ساتھ پہلے جبکہ بیلجیم 3453 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر برقرار ہے ۔ آسٹریلیا ایک درجہ ترقی کے بعد تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے جبکہ انگلینڈ تین درجے بہتری کے ساتھ چوتھے نمبر پر آ گیا ہے ۔ ارجنٹینا پانچویں اور جرمنی چھٹے نمبر پر ہے جبکہ سپین اور بھارت بالترتیب ساتویں اور آٹھویں نمبر پر موجود ہیں۔آئرلینڈ دو درجے ترقی کے بعد نویں نمبر پر آ گیا ہے جبکہ فرانس ایک درجہ تنزلی کے بعد دسویں نمبر پر ہے ۔ نیوزی لینڈ گیارہویں نمبر پر چلا گیا ہے ۔ پاکستان نے اسماعیلیہ میں کھیلے گئے ورلڈ کپ کوالیفائرز میں چار فتوحات حاصل کر کے دو درجے ترقی کی اور اب وہ بارہویں نمبر پر پہنچ گیا ہے ۔ جنوبی افریقہ تیرہویں نمبر پر ہے جبکہ جاپان نمایاں ترقی کرتے ہوئے اٹھارہویں سے چودھویں نمبر پر آ گیا ہے ۔ملائشیا پندرہویں، ویلز سولہویں، سکاٹ لینڈ سترہویں اور مصر اٹھارہویں نمبر پر ہیں جبکہ کینیڈا انیسویں نمبر پر برقرار ہے ۔

 

جرم و سزا کی دنیا

ناجائز اسلحہ ،منشیات کی بڑی کھیپ برآمد ،3ملزم گرفتار

اچھرہ بازار میں شہریوں کی جیب کاٹنے والی 2 خواتین گرفتار

لالیاں:ڈکیتی کے دوران فائرنگ، 2ڈاکو ہلاک، شہری زخمی

شیخوپورہ :مبینہ پولیس مقابلہ، منشیات فروش ہلاک،2ساتھی فرار

موٹرسائیکلوں کو حادثات،4افراد جاں بحق ،5زخمی

2 پولیس افسر وں کے تقرر و تبادلے اظہر جاوید ایس پی ڈولفن لاہور تعینات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس
