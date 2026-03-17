صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشرقِ وسطیٰ کشیدگی ،کئی ممالک میں کھیلوں کے مقابلے متاثر

  • کھیلوں کی دنیا
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی ،کئی ممالک میں کھیلوں کے مقابلے متاثر

منامہ /ریاض (سپورٹس ڈیسک)امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں مشرقِ وسطیٰ میں جاری کشیدگی نے کئی ممالک میں کھیلوں کے مقابلوں کو متاثر کر دیا ہے ، فارمولا ون انتظامیہ نے اپریل میں بحرین اور سعودی عرب میں ہونے والی ریسیں منسوخ کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے ۔لبرٹی میڈیا اور عالمی گورننگ باڈی ایف آئی اے کے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اگلے ماہ شیڈول ان دونوں ریسوں کی منسوخی کی جگہ کیلنڈر میں کوئی دوسری ریس شامل نہیں کی جائے گی۔ مشرق وسطیٰ کے کئی ایئرپورٹس پر فلاہٹ آپریشنز متاثر ہونے کی وجہ سے کئی کھلاڑیوں کو‘میلانو کورٹینا ونٹر پیرا اولمپک گیمز’ میں شرکت کے لیے سفر میں دشواری پیش آ رہی ہے ۔ فجیرہ چیلنجر ایونٹ میں کھیل 3 مارچ کو سکیورٹی خدشات کے باعث اچانک منسوخ کر دیا گیا۔روسی کھلاڑی دانیئل میڈویڈیف اور آندرے روبلیوف، جنہوں نے دبئی ٹینس چیمپئن شپ میں شرکت کی تھی، انہیں کیلیفورنیا میں ہونے والے انڈین ویلز اوپن تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔دو بار کی اولمپک میڈل جیتنے والی بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی پی وی سندھو دبئی ایئرپورٹ پر کئی دنوں تک پھنسے رہنے کے بعد آل انگلینڈ اوپن سے دستبردار ہوگئیں ۔امریکا مصر کے شہر اسماعیلیہ میں ہونے والے مردوں کے ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر سے دستبردار ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

اتحادی امریکا کا ساتھ چھوڑ گئے : جنگ میں شامل نہیں ہونگے : برطانیہ، آبنائے ہرمز تک نہیں جائینگے : یورپی یونین، جو کام خود نہیں کرسکتے اسکی ہم سے توقع کیوں؟ جرمنی، 25 سال آپکی حفاظت کی : ٹرمپ

ایل این جی کا صرف وسط اپریل تک سٹاک، 30 مارچ کے بعد بجلی کی لوڈشیڈنگ ہوسکتی : سیکرٹری پٹرولیم کی سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ

آبنائے ہرمز سے تیل فراہمی، پاکستان کا ایران کے ساتھ رابطہ : یکجہتی پر شکر گزار عراقچی کا اردو میں پیغام

پاک افواج کے کابل، ننگرہار میں فضائی حملے، لاجسٹک، ایمونیشن، ٹیکنیکل انفراسٹرکچر تباہ

پٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود، عوام کو ریلیف کیلئے مزید اقدامات پر مشاورت : شہباز شریف

پنجاب کابینہ : سرکاری افسر 2 دن کی تنخواہ کفایت فنڈ میں دینگے، عدلیہ کیلئے 10 گاڑیاں خریدنے کی منظوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak