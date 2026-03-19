رینکنگ، سلمان ٹاپ ٹین میں شامل، ابرار احمد کی تنزلی

رینکنگ، سلمان ٹاپ ٹین میں شامل، ابرار احمد کی تنزلی

رینکنگ، سلمان ٹاپ ٹین میں شامل، ابرار احمد کی تنزلی

لاہور(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں سلمان علی آغا ٹاپ ٹین میں شامل ہوگئے جبکہ ابرار احمد تنزلی کے بعد ٹاپ ٹین سے باہر ہوگئے ۔انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ون ڈے کی نئی عالمی درجہ بندی جاری کردی جس میں بابر اعظم بلے بازوں کی فہرست میں چھٹے نمبر پر موجود ہیں۔سلمان علی آغا 9 درجہ بہتری کے بعد 9ویں نمبر پر آگئے ۔ محمد رضوان دو درجہ اور فخر زمان 4 درجہ تنزلی کے بعد بالترتیب 26ویں اور 31ویں نمبر پر چلے گئے ۔ون ڈے بولرز رینکنگ میں ابرار احمد 4 درجہ تنزلی کے بعد 13ویں نمبر گئے ۔شاہین آفریدی اور حارث رؤف ایک ایک درجہ ترقی سے بالترتیب 17ویں اور ا9ویں پوزیشن پر آگئے ۔آل راؤنڈرز کی فہرست میں سلمان آغا 3 درجہ ترقی سے 10ویں پوزیشن پر آگئے ہیں۔ٹی ٹونٹی رینکنگ میں پاکستان کے صاحبزادہ فرحان کی تیسری یوزیشن ہے ۔ بابر اعظم 36 اور سلمان علی آغا 39 ویں نمبر پر موجود ہیں۔ٹی ٹونٹی بولرز کی درجہ بندی میں ابرار احمد کی تیسری پوزیشن ہے ۔

 

