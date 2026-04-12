صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئٹہ کے غیرملکی پلیئرز کی پیڈل و گالف سرگرمیوں میں شرکت

  • کھیلوں کی دنیا
کرکٹرز نے ایس ایس یو کے ٹینس کورٹس پر وقت گزارا ، مختلف شاٹس کھیلتے رہے

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پی ایس ایل میں اپنے پانچویں میچ میں دوسری فتح سے ہمکنار ہونے والی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیر ملکی کھلاڑیوں نے پیڈل اور گالف کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے ہفتہ کو تفریحی دن گزارا۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے غیر ملکی کھلاڑی ریلی روسو، بین میکڈرموٹ، بریٹ ہیمپٹن، سیم ہارپر، الزاری جوزف، بیون جیکبز اور ٹام کرن ہفتے کی دوپہر کراچی گالف کلب پہنچے اور چلچلاتی دھوپ میں لش گرین کورس پر گالف کھیلی اور لطف اندوز ہوئے ۔ ان غیر ملکی کرکٹرز نے ایس ایس یو کے ٹینس کورٹس پر بھی وقت گزارا اور مختلف شاٹس کھیلتے رہے ، کوئٹہ گلیڈی ایٹر کی ٹیم آج صبح پریکٹس سیشن میں شرکت کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

