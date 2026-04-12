صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور قلندرز کے وکٹ کیپر بیٹر پرویز حسین پی ایس ایل سے باہر

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ کی ٹیم لاہور قلندرز کے وکٹ کیپر بیٹر پرویز حسین ایمون کندھے کی انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہوگئے ۔

لاہور قلندرز کے مطابق پرویز حسین کا 3 اپریل کو ملتان سلطانز کے خلاف قذافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کے دوران فیلڈنگ کرتے ہوئے آصف علی سے ٹکراؤ ہوا جس کے نتیجے میں انہیں چوٹ لگی بعد ازاں ایم آر آئی اسکین میں لیگامینٹ ٹئیر کی تصدیق ہوئی۔ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ میڈیکل ٹیم کی ہدایت پر انہیں آرام اور ری ہیبیلیٹیشن کا مشورہ دیا گیا، جس کے باعث وہ 9 اپریل کو اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف میچ میں بھی شرکت نہیں کر سکے تھے ۔واضح رہے کہ لاہور قلندرز کی مینجمنٹ نے محتاط فیصلہ کرتے ہوئے انہیں اسکواڈ سے ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے اور متبادل کھلاڑی کا اعلان جلد متوقع ہے ۔ لاہور قلندرز نے ان کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

