قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کے سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کا اختتام

فٹنس اور بولنگ میں کچھ مسائل تھے جنہیں بہتر بنانے پر توجہ دی گئی،وہاب

لاہور (سپورٹس ڈیسک)لاہور میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے سکلز اینڈ فٹنس کیمپ کا اختتام ہو گیا، جس کا مقصد کھلاڑیوں کی کارکردگی میں موجود خامیوں کو دور کرنا تھا۔ ٹیم کے مینٹور وہاب ریاض نے کہا کہ کیمپ میں خاص طور پر ان کمزوریوں پر کام کیا گیا جو جنوبی افریقا کے خلاف سیریز کے دوران سامنے آئی تھیں۔ ان کے مطابق فٹنس اور بولنگ میں کچھ مسائل تھے جنہیں بہتر بنانے کے لیے بھرپور توجہ دی گئی اور کھلاڑیوں کا رسپانس حوصلہ افزا رہا۔ وہاب ریاض نے مزید بتایا کہ ٹیم اب زمبابوے کے خلاف ون ڈے اور ٹی 20 سیریز کی تیاری کر رہی ہے اور کھلاڑیوں کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ کارکردگی میں تسلسل برقرار رکھنا ہوگا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ ٹیم اٹیکنگ اور نڈر کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے ، جس کے لیے زیادہ سے زیادہ رنز بنانا ضروری ہوگا اور ہدف یہی ہے کہ سیریز اچھے مارجن سے جیتی جائے ۔

 

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی ،انڈیکس مزید 2405پوائنٹس گرگیا

تولہ سونا 5200روپے سستا،ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان

ایف پی سی سی آئی اور گوانگژو چیمبر کے درمیان اہم معاہدہ

فیصل بینک کا بعدازٹیکس منافع5.2ارب روپے ریکارڈ

میزان بینک کارڈ ادائیگیاں ماہانہ 45ارب سے متجاوز

مرکنٹائل ایکسچینج میں 21.461ارب روپے کے سودے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ ایران کی لڑائی میں…
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بقا کا پہلا سبق
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اولڈ پلے بُک۔ نیا زمانہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور پاکستان
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
پیٹرو ڈالر کا مستقبل
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
صلح کی گود میں امن
امیر حمزہ
