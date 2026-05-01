میڈرڈ اوپن ٹینس ، سنر اور آرتھر سیمی فائنل میں داخل

مارٹا کوسٹیوک اور اناستاسیا پوٹاپووا ویمنز سنگلز سیمی فائنل میں پہنچ گئیں

میڈرڈ (سپورٹس ڈیسک)اٹلی کے ٹینس سٹار عالمی نمبر ون جینک سنراور فرانس کے ٹینس کھلاڑی آرتھر فلزاپنی عمدہ کارکردگی کی بدولت اے ٹی پی میڈرڈ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل راؤنڈ میں پہنچ گئے ۔ 24 سالہ اطالوی ٹینس کھلاڑی جینک سنر نے مینز سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنل راؤنڈ میچ میں 19 سالہ ہسپانوی حریف رافیل جوڈر کاماچو کو سٹریٹ سیٹس میں ٹائی بریک پر 2-6 اور 6-7(0-7)سے شکست دی ایک اور ٹاپ 8 میچ میں فرانس کے آرتھر فلز نے جمہوریہ چیک کے ٹینس کھلاڑی جیری لیہیکا کو سٹریٹ سیٹس میں 3-6اور 4-6سے ہرا دیا۔ یوکرائن کی ٹینس سٹار مارٹا کوسٹیوک اور روسی نژاد آسٹرین کھلاڑی اناستاسیا پوٹاپووا خواتین کے سنگلز مقابلوں میں اپنی فتوحات کے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں جبکہ جمہوریہ چیک کی ٹینس کھلاڑی لنڈا نوسکووا اور جمہوریہ چیک کی ہی ٹینس کھلاڑی کیرولینا پلسکوواکوارٹر فائنل راؤنڈ میں ہار کر ایونٹ سے باہر ہوگئیں۔ مارٹا نے جمہوریہ چیک کی لنڈا نوسکووا ا کو ٹائی بریک پر سٹریٹ سیٹس میں 6-7(1-7)اور 0-6سے ہرا یا،،25 سالہ روسی نژاد آسٹرین کھلاڑی اناستاسیا پوٹاپووا نے سخت مقابلے کے بعد جمہوریہ چیک کی ہی ٹینس کھلاڑی کیرولینا پلسکوواکو 1-6 ،7-6(7-4)اور 3-6 سے شکست دی۔

 

جرم و سزا کی دنیا

اقبال ٹائون:دیرینہ دشمنی پر فائرنگ ،2وکلا زخمی

3بجلی چور پکڑے گئے

محنت کش کی بیوی اغوا

13 جواریوں کو گرفتار کر لیا

ون ویلنگ کرنے والا پکڑا گیا

ڈکیتی کی جھوٹی کو اور کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ
Dunya Bethak