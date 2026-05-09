آئی ٹی ایف چیمپئن شپ، شعیب سیمی فائنل میں پہنچ گئے
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر)اسلام آباد میں جاری آئی ٹی ایف چیمپئن شپ میں محمد شعیب سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ۔
آئی ٹی ایف چیمپئن شپ لیگ ٹو میں پاکستان کے محمد شعیب نے ترکیہ کے کریم یلماز کو سخت مقابلے کے بعد 4-6 اور 6-7(9) سے شکست دی۔دیگر کوارٹر فائنلز میں سوئیڈن کے آروڈ نورڈکوسٹ، روس کے نکیتا ایانین اور اٹلی کے ایڈورڈو چیری شامل ہیں۔دوسری جانب ڈبلز سیمی فائنل میں پاکستان کے مزمل مرتضیٰ اور ان کے ساتھی گریگوری لوماکن کو روس کی جوڑی آندرے کونیتسن اور نکیتا ایانین کے ہاتھوں 4-6، 4-6 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔