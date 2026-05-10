’’آپ ملک کا سرمایہ ہیں ‘‘، قومی کرکٹر عرفان نیازی ٹریفک چالان سے بچ گئے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی عرفان نیازی کو سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر وارننگ مل گئی۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ وارڈن نے ایک گاڑی کو روکا جس میں عرفان خان نیازی ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے ۔وارڈن نے ڈرائیور سے سیٹ بیلٹ نہ لگانے سے متعلق سوال کیا تو اسی اثناء میں انہیں پتا چلا کہ گاڑی میں عرفان نیازی بھی بیٹھے ہیں۔وارڈن نے ان سے کرکٹ سے متعلق گفتگو کی اورکہاکہ آپ ملک کاسرمایہ ہیں اور انہیں سیٹ لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے بغیر چالان کیے جانے دیا۔