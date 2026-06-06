صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیلڈ نہ رقم، فٹبالر کو مین آف دی میچ پر انڈوں کا انعام

  • کھیلوں کی دنیا
شیلڈ نہ رقم، فٹبالر کو مین آف دی میچ پر انڈوں کا انعام

لوساکا (سپورٹس ڈیسک)زیمبیا میں ایک فٹبالر کو مین آف دی میچ کا اعزاز حاصل کرنے پر انڈوں کا تحفہ دیا گیا۔ زیمبیا کے فٹبالر کینیڈی موسونڈا کو میچ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے بعد مین آف دی میچ بننے پر انڈے کے کریٹس کا تحفہ دیا گیا۔

کینیڈی موسونڈ زیمبیا کی سپر لیگ میں پاور ڈائناموز کے لیے کھیل رہے تھے جب انہوں نے نکانا کے خلاف گول کرتے ہوئے صفر ایک سے برتری حاصل کی۔رپورٹ کے مطابق کھلاڑی کو شیمپین یا کوئی شیلڈ دینے کے بجائے انڈوں کے 5 کریٹ کا تحفہ دیا گی، جس نے مداحوں اور فٹبالر کو چونکا دیا۔فٹبالر کینیڈی موسونڈا کو انڈوں کے 5 کریٹس میں تقریبا ڈھائی درجن انڈے انعام میں دئیے گئے ۔ فٹبالر کو انڈے دینے کی خاص وجہ سامنے نہیں آسکی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

معتدل مقدار میں کافی ،گردوں میں پتھری کا خطرہ کم کرے

تیرتا ہوا شہر جس میں 80 ہزار افراد قیام کرسکیں گے

خاتون کی عروسی جوڑا پہن کر برفیلے پہاڑوں پر سکیئنگ

جی پی ایس پر انحصار ، خاتون کار ٹرین کی پٹری پر لے گئی

4افراد کو زخمی کر کے پکڑا نہ جانیوالا ریچھ ذہین قرار

غیر قانونی طور پر رکھے لاکھ سے زائد کاکروچز پکڑے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak