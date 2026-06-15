صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ کپ:سکاٹ لینڈ نے ہیٹی،آسٹریلیانے ترکیہ کو ہرادیا

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈ کپ:سکاٹ لینڈ نے ہیٹی،آسٹریلیانے ترکیہ کو ہرادیا

ورلڈ کپ:سکاٹ لینڈ نے ہیٹی،آسٹریلیانے ترکیہ کو ہرادیا سوئٹزر لینڈ قطر ،مراکش اور برازیل کے میچز ایک،ایک گول سے برابر

سان فرانسسکو،نیوجرسی (سپورٹس ڈیسک)فیفا فٹ بال ورلڈ کپ2026 میں سوئٹزرلینڈ اور قطر کے درمیان میچ ایک، ایک گول سے برابر ہوگیا۔ڈرا کے نتیجے میں قطر کی ٹیم پہلی بار میگا ایونٹ میں پوائنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ میچ کے آخری لمحات میں آخر کار قطر کے کھلاڑیوں کی کوششیں کامیاب ہوئیں، ایک موو پر ان کی جانب سے بوالم کھوکھی نے ہیڈ کے ذریعے گیند حریف ٹیم کے جال میں پہنچا کر مقابلہ ایک، ایک گول سے برابر کردیا، اسی سکور پر میچ کا خاتمہ بھی ہوا۔ ادھر مراکش اور برازیل کے درمیان کھیلا جانے والا میچ بھی ایک، ایک گول سے برابر ہوگیا۔ ایک اور میچ میں سکاٹ لینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہیٹی کو ہرا دیا۔سکاٹ لینڈ نے ہیٹی کو ایک صفر سے شکست دی ۔سکاٹ لینڈ کی جانب سے جان میکگن نے گول کیا۔واضح رہے کہ سکاٹ لینڈ کی ٹیم 28 برس بعد فٹبال ورلڈ کپ کھیل رہی ہے ۔ جبکہ آسٹریلیا نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ترکیہ کو ہرا دیا۔آسٹریلیا نے ترکیہ کو دو، صفر سے شکست دی ۔آسٹریلیا کی جانب سے نیسٹوری نے میچ کے 27ویں منٹ میں پہلا گول کیا۔دوسرا گول آسٹریلیا کی جانب سے میٹ کاف نے 75ویں منٹ میں سکور کیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

کم کام سے فنکارا پنا معیار برقرار رکھ سکتا ہے :حرا سومرو

بشریٰ انصاری کی نقل پر تنقید، وحید لالہ کی وضاحت

کرن جوہر نے اپنی فلم میرے گانے پررکھ کر بیچی:ابرار الحق

بالی ووڈ میں ہر کوئی آؤٹ سائیڈر بننا چاہتا :کارتک

پرکشش نظر آنے کیلئے کبھی سرجری نہیں کرائی:دپیکا

سنیتا آہوجا کروڑوں کی جائیداد پالتو کتے کے نام کرینگی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چین میں چند روز
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بے زبان لو گ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
آبنائے ہرمز اور ایران
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
بجٹ اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
زنجیر بدل گئی ہماری
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak