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تیسرا ون ڈے :آسٹریلیا نے بنگلا دیش کو شکست دیدی

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تیسرا ون ڈے :آسٹریلیا نے بنگلا دیش کو شکست دیدی

تیسرا ون ڈے :آسٹریلیا نے بنگلا دیش کو شکست دیدی آسٹریلیا نے 275 رنز کا ہدف آخری وکٹ پر 50ویں اوور میں حاصل کیا

میرپور(سپورٹس ڈیسک)ایک روزہ سیریز کے تیسرے اور آخری ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا نے بنگلا دیش کو 1 وکٹ سے شکست دے کر خود کو وائٹ واش سے بچا لیا۔میرپور میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے 275 رنز کا ہدف آخری وکٹ پر 50 ویں اوور میں حاصل کیا۔کینگروز کی جانب سے کوپر کونولی 149 رنز کی شاندار باری کھیل کر نمایاں رہے ۔ مارنس لبوشین 29، اولیور پِیک 27، کیمرون گرین 27، کپتان جوش انگلس 21، ایلکس کیرے 8، بین ڈوارشوئس 4، زیویئر بارٹلیٹ 0 اور میٹ رینشا 0 کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہوئے ۔ایڈم زمپا اور رائلے میریڈتھ بالترتیب 4 اور 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے ۔بنگلا دیش کی جانب سے شریف الاسلام نے 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ مہدی حسن، مستفیض الرحمان اور تسکین احمد نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔ اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلا دیش نے مقررہ اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 274 رنز سکور کیے ۔بنگلا دیش کی جانب سے توحید ہردوئے 83 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ لٹن داس اور مصدق حسین 58 اور 56 رنز بالترتیب بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے ۔کپتان نجم الحسن شانٹو 24، تنزید حسن 19، مہدی حسن 3 اور سومیا سرکار 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔آسٹریلیا کی جانب سے میٹ رینشا اور زیویئر بارٹلیٹ نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔ 

 

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