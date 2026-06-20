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گھانا، گول کیپر مخالف کھلاڑی کو جان سے مار دیا

  • کھیلوں کی دنیا
گھانا، گول کیپر مخالف کھلاڑی کو جان سے مار دیا

گھانا ( سپورٹس ڈیسک)گھانا میں فٹبال میچ کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ۔ایک مقامی میچ کے دوران نوجوان کھلاڑی مخالف ٹیم کے گول کیپر سے شدید ٹکر کے بعد جان کی بازی ہار گیا۔

 کھیل کے دوران ہونے والی یہ ٹکر نہایت خطرناک تھی جس کے باعث کھلاڑی کو شدید چوٹیں آئیں۔واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل گئی ، عینی شاہدین اور سوشل میڈیا صارفین نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ واقعہ کھیل کے دوران غلطی سے پیش نہیں آیا بلکہ گول کیپر نے جان بوجھ کر مقتول کھلاڑی کو لات ماری۔ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے کھلاڑی گیند لے کر گول کی جانب بڑھ رہا تھا کہ گول کیپر نے اسے روکنے کے لیے اچھل کر گردن پر لات ماری جو اس کی موت کا باعث بن گئی۔ 

 

 

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