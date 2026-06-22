صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی تیار کردہ جدید فٹبال خلا تک پہنچ گئی

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کی تیار کردہ جدید فٹبال خلا تک پہنچ گئی

پاکستان کی تیار کردہ جدید فٹبال خلا تک پہنچ گئی ناسا کی ویڈیو میں خلا بازوں کو خلائی سٹیشن میں فٹبال سے کھیلتے دیکھا جا سکتا

زیور خ (سپورٹس ڈیسک)فیفا ورلڈ کپ 2026 کیلئے پاکستان میں تیار کی گئی جدید ٹیکنالوجی سے لیس فٹبالٹریونڈا اب صرف فٹبال گراؤنڈز تک محدود نہیں رہی بلکہ خلا میں پہنچ گئی ہے ۔امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے ۔اس ویڈیو میں خلا بازوں کو بین الاقوامی خلائی سٹیشن (آئی ایس ایس)میں فیفا ورلڈکپ کی جدید فٹبال سے کھیلتے دیکھا جا سکتا ہے ۔خلا بازوں نے اسٹیشن کے اندر فٹبال سے کھیل کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایڈیڈاز کی ڈیزائن کردہ فٹبال مائیکرو گریویٹی میں کیسا برتا کرتی ہے ۔رپورٹ کے مطابق اس تجربے کا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ فٹبال کا توازن اور وزن کھیل کے دوران اس کی حرکت کو کیسے متاثر کرتا ہے ۔امریکی خلائی ادارے کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ اس سے قبل یہ تجربہ 2019 میں بھی کر چکے ہیں، تجربے سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ توازن میں فرق سے فٹبال کی حرکت متاثر ہو سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

غیر قانونی ٹرانسپلانٹ کی کوشش،ہسپتال سیل، 3 ملزم گرفتار

لاہور: 2 خودکشیاں، خاتون مبینہ طور پر زندہ جل مری

پاکپتن:کار کی ٹکر ، موٹرسائیکل سواربچی سمیت 2 افراد جاں بحق

ساندہ:پتنگ کی ڈور گلے پر پھرنے سے موٹرسائیکل سوار نوجوان زخمی

نوکری کاجھانسہ دیکرنوجوان کا گردہ نکال کر 60 لاکھ میں بیچ دیا خاتون،دوبیٹوں پر مقدمہ درج

خواتین سے نا زیبا حرکات، زیادتی کی کوشش کرنیوالا جعلی پیر گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak