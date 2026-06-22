صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فش آئل الزائمر سے تحفظ فراہم نہیں کرتا:نئی تحقیق

  • عجائب دنیا
فش آئل الزائمر سے تحفظ فراہم نہیں کرتا:نئی تحقیق

کیلیفورنیا (نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ فش آئل سپلیمنٹس الزائمر کے مرض سے بچاؤ میں مؤثر ثابت نہیں ہوتے ، تحقیق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنس دانوں نے کی، جس میں 55 سے 80 سال عمر کے 365 افراد کو شامل کیا گیا جو الزائمر کے مرض کے نسبتاً زیادہ خطرے سے دوچار تھے ۔

ابتدائی نتائج سے معلوم ہوا کہ فش آئل میں موجود اہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ڈی ایچ اے کامیابی سے دماغ تک پہنچ گیا، چھ ماہ بعد دماغ کے گرد موجود سیال میں ڈی ایچ اے کی مقدار تقریباً 17 فیصد بڑھ گئی۔تاہم اس اضافے کے باوجود محققین کو یادداشت، ذہنی کارکردگی یا مجموعی دماغی صحت میں کوئی نمایاں بہتری نظر نہیں آئی، اسی طرح دماغی سکینز سے بھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ فش آئل نے الزائمر سے متاثر ہونے والے دماغی حصوں کے سکڑاؤ کی رفتار کو کم کیا ہو۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور صحافت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نشانِ زندگی
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
صوبائی بجٹ کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خفیہ و پیچیدہ معاہدہ
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
ایک تاریخی محل، ایک تاریخی معاہدہ
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اولاد کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak