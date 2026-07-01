صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کا ورلڈ کپ سے باہر ہونا سازش تھی : کپتان الجزائر

  • کھیلوں کی دنیا
ایران کا ورلڈ کپ سے باہر ہونا سازش تھی : کپتان الجزائر

آسٹریا کے کھلاڑی زیادہ تر پیچھے رہ کر کھیل رہے تھے ،ریاض محرز کا انکشاف

میامی (سپورٹس ڈیسک) فیفا ورلڈ کپ میں الجزائر کے کپتان ریاض محرز کے بیان نے نیا تنازع کھڑا کر دیا، آسٹریا اور الجزائر کے درمیان کھیلا گیا میچ 3-3 سے برابر ہوا، جس کے بعد دونوں ٹیمیں راؤنڈ آف 32کیلئے کوالیفائی کر گئیں، جبکہ ایران ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ اس نتیجے کے بعد سوشل میڈیا پر مختلف سازشی نظریات گردش کرنے لگے اور بعض صارفین نے میچ پر سوالات بھی اٹھائے۔

ریاض محرز کا کہنا تھا کہ صورتحال کچھ عجیب تھی۔ ہم تیزی کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ آسٹریا کے کھلاڑی زیادہ تر پیچھے رہ کر کھیل رہے تھے ۔ پھر آخری لمحے میں گیند میرے پاس آئی، تو میرے پاس گول کرنے کی کوشش کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کھیل کے اصولوں اور فٹبال کا احترام کرتا ہوں۔محرز نے مزید کہا کہ ان کے لیے اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے بھی گول کر لیا اور وہ بھی کوالیفائی کرگئے۔ ریاض محرز کے ان بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر میچ فکسنگ سے متعلق قیاس آرائیاں بھی سامنے آئیں، تاہم اب تک فیفا یا کسی متعلقہ ادارے کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ ردعمل یا تحقیقات کا اعلان نہیں کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بچپن میں بچھڑنے والے کی 35 سال بعد خاندان سے ملاقات

8دن تک بحر الکاہل میں بھٹکنے والا بچنے میں کامیاب

میکسیکو،بیٹ مین موٹر سائیکل چوروں کو کھمبے سے باندھنے لگا

جاپان:فراڈ سے بچاؤ کیلئے ورچوئل پولیس افسر متعارف

چینی کمپنی کا ’’سائبر نیوکلیئر ہتھیار ‘‘بنانے کا دعویٰ

ڈوپامین کی کمی بھی یادداشت کی خرابی کی اہم وجہ:تحقیق

آج کے کالمز

ایاز امیر
زبردستی کا عشق
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہاں خریدا ہے جہاز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم پر اخراجات: زوال کا سفر جاری ہے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغانستان سے دہشت گردی، پاکستان کیلئے بڑا چیلنج
سلمان غنی
جاوید حفیظ
جنگ اور امن میں معلق مشرقِ و سطیٰ
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہریوں کے حقوق و فرائض
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak