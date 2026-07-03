صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ومبلڈن:نووک جوکووچ کا بال گرل سے پرینک، ویڈیو وائرل

  • کھیلوں کی دنیا
ومبلڈن:نووک جوکووچ کا بال گرل سے پرینک، ویڈیو وائرل

لندن(سپورٹس ڈیسک)ومبلڈن میں سٹیفانوس سٹسپاس کیخلاف یکطرفہ کامیابی کے دوران سربین ٹینس سٹار نووک جوکووچ نے کھیل کے ساتھ ساتھ اپنے مزاحیہ انداز سے بھی شائقین کو محظوظ کیا۔میچ کے دوران جوکووچ نے اپنے کندھے پر لگی سیاہ ٹیپ کٹوانے کے لیے بال گرل کی مدد طلب کی۔۔۔

جیسے ہی وہ قینچی سے ٹیپ کاٹنے لگی، جوکووچ نے اچانک ایسے ردعمل دیا جیسے قینچی ان کے لگ گئی جس پر بال گرل گھبرا گئی۔ میچ کے بعد جوکووچ نے کہا کہ وہ صرف ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے تھے اور اگر بال گرل خوفزدہ ہوئی تو انہیں اس کا افسوس ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاک سعودی سکیورٹی تعاون کا معاہدہ،پی سی بی جدہ میں جدید کرکٹ سٹیڈم بنائے گا

ایران امریکا بالواسطہ مذاکرات اختتام پذیز،علی خامنہ ای کی تدفین کے بعد دوسرا دور :قطر

روس کایوکرین پر ابتک کابڑا حملہ، 25 ہلاک، 100زخمی

وینزویلا زلزلہ:8دن بعدملبے سے 43سالہ شخص زندہ برآمد

حماس حملہ کے 1000دن مکمل، اسرائیل میں سوگ،مظاہرے

امریکا :روزگار اعداد و شمار کے بعد ڈالر کی قدر میں نمایاں کمی ، عالمی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خسارہ 800 ارب ہونے تک کا انتظار
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اس بیماری کو کیا کہیں
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کیلئے آبنائے ہرمز اہم کیوں ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
چاچا صدیق کے جرائم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
متنازع کلکتہ ایکٹ
آصف عفان
امیر حمزہ
پاک وطن، سائنس اور حسد
امیر حمزہ
Dunya Bethak