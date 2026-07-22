صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش کیخلاف ٹیسٹ سیریز کیلئے آسٹریلوی سکواڈ کا اعلان

  • کھیلوں کی دنیا
بنگلہ دیش کیخلاف ٹیسٹ سیریز کیلئے آسٹریلوی سکواڈ کا اعلان

میلبرن(سپورٹس ڈیسک)آسٹریلیا نے اگست میں بنگلہ دیش کے خلاف ڈارون اور میکے میں ہونے والی دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 13 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا۔

کپتان پیٹ کمنز، فاسٹ بولر جوش ہیزل ووڈ اور لیجنڈری اسپنر نیتھن لیون انجری سے صحت یاب ہونے کے بعد ٹیم میں واپس آ گئے ۔تینوں کھلاڑی سڈنی میں کھیلے گئے آخری ٹیسٹ سے باہر تھے جبکہ مائیکل نیسر، ٹوڈ مرفی اور برینڈن ڈوگٹ کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے۔ قومی سلیکٹر جارج بیلی نے کہا کہ کمنز، ہیزل ووڈ اور لیون نے فٹنس بحال کرنے کے لیے بھرپور محنت کی ہے اور ٹیم ان کی واپسی پر خوش ہے ۔ان کے مطابق آئندہ مصروف شیڈول کے باعث مختلف کھلاڑیوں کو مواقع ملنے کا امکان بھی موجود ہے ۔عثمان خواجہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹنگ لائن میں تبدیلی متوقع ہے جہاں کیمرون گرین کے نمبر پانچ پر کھیلنے کے امکانات ہیں جبکہ بیو ویبسٹر اپنی جگہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔دوسری جانب ہیزل ووڈ کی واپسی سے سکاٹ بولینڈ کی جگہ پر سخت مقابلہ پیدا ہو گیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹیٹ بینک نے پرائس ویری فکیشن پورٹل متعارف کرا دیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی ،54فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

چیری ماسٹر نے پہلا پریمیم آٹو بوتیک اسٹوڈیو متعارف کرا دیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 33ارب روپے کے سودے

چاندی219،سونا4700روپے مہنگا،ڈالر کی قدرکم

رائس ایکسپورٹرز کے وفد کا گوانگژو کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak