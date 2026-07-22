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سیاسی بینر اور مارپیٹ، ارجنٹینا کیخلاف تحقیقات شروع

  • کھیلوں کی دنیا
سیاسی بینر اور مارپیٹ، ارجنٹینا کیخلاف تحقیقات شروع

لاہور(سپورٹس ڈیسک)فیفا نے ارجنٹینا کے خلاف ورلڈ کپ فٹبال فائنل کے اختتام پر ہونے والے ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فٹبال کی عالمی تنظیم کی جانب سے ڈسپلنری اور اخلاقیاتی پراسیکیوٹر مقرر کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جھگڑے میں ملوث کسی بھی کھلاڑی یا کوچ کو معطلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ ارجنٹینا فٹ بال ایسوسی ایشن پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے ۔ارجنٹینا کی ٹیم اور کوچنگ سٹاف کے بعض ارکان نے فائنل میں فتح کا جشن منانے والے سپین کے کھلاڑیوں سے تلخ کلامی کی اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ارجنٹینا فٹ بال ایسوسی ایشن کو انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل کے بعد پلیئرز کی جانب سے اٹھائے گئے بینر کی وجہ سے بھی جرمانے کا امکان ہے جبکہ ارجنٹائن کے 3 فٹبالرز، لیساندرو مارٹینیز، کرسٹیان رومیرو اور اینزو فرنانڈیز کو فاکلینڈز (مالویناس) سے متعلق متنازع بینر اٹھانے کے بعد برطانیہ میں اپنے ورک ویزوں کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، دوسری جانب برطانیہ کے ایک امیگریشن ماہر کا کہنا ہے کہ صرف یہ بینر اٹھانے کی بنیاد پر ان کھلاڑیوں کے ویزے منسوخ کرنا قانونی طور پر انتہائی مشکل ہوگا۔

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