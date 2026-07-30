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پاکستانی پیسرز کا 31سال بعد ٹیسٹ میں منفرد کارنامہ

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستانی پیسرز کا 31سال بعد ٹیسٹ میں منفرد کارنامہ

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے فاسٹ بولرز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ میچ میں 31 سال بعد منفرد کارنامہ انجام دے دیا۔

میچ میں پاکستان کے فاسٹ بولرز نے ویسٹ انڈیز کی دونوں اننگز میں مجموعی طور پر تمام 20 وکٹیں اپنے نام کیں جو ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کے لیے تقریبا تین دہائیوں بعد پہلی بار ممکن ہوا۔اس سے قبل 1995 میں ہرارے میں زمبابوے کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ میں پاکستانی پیسرز نے تمام 20 وکٹیں حاصل کی تھیں۔صرف یہی نہیں بلکہ یہ ویسٹ انڈیز میں کھیلا گیا پہلا ایسا ٹیسٹ میچ تھا جس میں تمام 40 وکٹیں فاسٹ بولرز نے حاصل کیں۔ اس سے قبل 2025 میں ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کے مابین کنگسٹین ٹیسٹ میں فاسٹ بولرز نے 39 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

 

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