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پاکستانی فٹ بال ٹیم فیفا آسیان کپ میں حصہ لے گی

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستانی فٹ بال ٹیم فیفا آسیان کپ میں حصہ لے گی

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کی مردوں کی فٹ بال ٹیم پہلی بار فیفا کے زیرِ اہتمام آسیان کپ میں حصہ لے گی۔ٹورنامنٹ رواں سال ستمبر اور اکتوبر میں ہوگا۔ پاکستان ان 14 ٹیموں میں شامل ہے جو اس نئے ٹورنامنٹ میں شریک ہوں گی۔

پاکستان کی مردوں کی فٹ بال ٹیم پہلی بار فیفا کے زیرِ اہتمام آسیان کپ میں حصہ لے گی۔ٹورنامنٹ رواں سال ستمبر اور اکتوبر میں ہوگا۔ پاکستان ان 14 ٹیموں میں شامل ہے جو اس نئے ٹورنامنٹ میں شریک ہوں گی۔

 

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