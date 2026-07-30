پاکستانی فٹ بال ٹیم فیفا آسیان کپ میں حصہ لے گی
اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کی مردوں کی فٹ بال ٹیم پہلی بار فیفا کے زیرِ اہتمام آسیان کپ میں حصہ لے گی۔ٹورنامنٹ رواں سال ستمبر اور اکتوبر میں ہوگا۔ پاکستان ان 14 ٹیموں میں شامل ہے جو اس نئے ٹورنامنٹ میں شریک ہوں گی۔
پاکستان کی مردوں کی فٹ بال ٹیم پہلی بار فیفا کے زیرِ اہتمام آسیان کپ میں حصہ لے گی۔ٹورنامنٹ رواں سال ستمبر اور اکتوبر میں ہوگا۔ پاکستان ان 14 ٹیموں میں شامل ہے جو اس نئے ٹورنامنٹ میں شریک ہوں گی۔
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