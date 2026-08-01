صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بابر اعظم کو دوبارہ ٹیسٹ کپتان نہیں بنانا چاہیے تھا:محمد عامر

  • کھیلوں کی دنیا
بابر اعظم کو دوبارہ ٹیسٹ کپتان نہیں بنانا چاہیے تھا:محمد عامر

اسلام آباد(سپورٹس ڈیسک)سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے کہاہے کہ بابر اعظم کو دوبارہ ٹیسٹ کپتان نہیں بنانا چاہیے تھا۔

محمد عامر نے ایک انٹرویو میں کہاکہ بابر نے ابھی طویل عرصے کے بعد اچھی کارکردگی دکھانا شروع کی ہے اور ایسی صورتِ حال میں دوبارہ ٹیسٹ کپتانی کی ذمے داری دے کر ان پر اضافی دباؤ ڈال رہے ہیں۔سابق کرکٹر نے کہا کہ پاکستان میں ہر ایک چیز کے لیے جواب دینا پڑتا ہے ، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انہیں بطور کھلاڑی کپتانی کے دباؤ سے آزاد ہو کر کھیلنا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آبادی چارگنا بڑھ گئی اور وہی چار صوبے ہیں اچھی حکمرانی کیلئے ری سیٹ کی ضرورت ہے تو اسے ہوجانا چاہیے:مسائل حل نہیں ہورہے،گڈگورننس کیلئے کچھ کرنا پڑیگا:ترجمان پاک فوج

حکومت معیشت کے استحکام اور پائیدار ترقی کیلئے اصلاحاتی ایجنڈے پر عملدر آمد میں مصروف:وزیر اعظم

الیکشن کمیشن2اگست سے پہلے دھاندلی کی شکایات پر کھلی سماعت کرے:بلاول

ٹرمپ کاحماس کو غیر مسلح کرنے پر معاہدے کا اعلان ،غزہ جنگ بندی پر عملدرآمد کا روڈ میپ جاری

پانچ روز میں صاف پانی فراہمی کا فول پروف پلان بنایا جائے:مریم نواز

علیم خان میں کوئی عزت نفس ہے تو استعفیٰ دیں :خواجہ آصف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مسلم لبرلزم…مصطفی اکیول کا جواب
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(2)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
وفاق کے اتحادی کشمیر میں آمنے سامنے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
جین زی خاموش رہنے والی نہیں
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
قسطوں میں موت کیوں؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امامِ اہلسنّت کا مثالی کارنامہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak