صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی ہاکی ٹیم کی آئندہ ماہ دورہ جنوبی کوریا کی تیاری

  • کھیلوں کی دنیا
قومی ہاکی ٹیم کی آئندہ ماہ دورہ جنوبی کوریا کی تیاری

پی ایچ ایف نے کورین فیڈریشن کی دعوت قبول کر لی،ایشین گیمز کیلئے روانگی سے قبل ٹیم 8تا15ستمبر جنوبی کوریا میں سیریز کھیلے گی دورہ ورلڈ کپ ، ایشین گیمز کے درمیانی وقفے میں ہوگا، حتمی شیڈول،انتظامات جنوبی کوریا فیڈریشن کی مشاورت سے طے کیے جا رہے

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان ہاکی فیڈریشن نے جنوبی کوریا ہاکی فیڈریشن کی جانب سے بھیجی گئی باضابطہ دعوت قبول کر لی ہے ۔ ایشین گیمز کے لیے جاپان روانگی سے قبل قومی ہاکی ٹیم 8 ستمبر سے 15 ستمبر تک جنوبی کوریا میں بین الاقوامی میچوں کی سیریز اور تربیتی سیشنز میں شرکت کرے گی۔یہ دورہ ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ اور ایشین گیمز کے درمیانی وقفے میں ہوگا، جس سے قومی ٹیم کو ایشین گیمز جیسے اہم ایونٹ سے قبل جنوبی کوریا کی مضبوط ٹیم کے خلاف بہترین حریفانہ ماحول اور بین الاقوامی میچ پریکٹس میسر آئے گی۔سیریز کا حتمی شیڈول اور دیگر انتظامات جنوبی کوریا ہاکی فیڈریشن کی مشاورت سے طے کیے جا رہے ہیں، جن کا مکمل اعلان جلد کر دیا جائے گا۔پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین احمد وانی نے دعوت کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنوبی کوریا ہاکی فیڈریشن کے اس اقدام کے مشکور ہیں۔ یہ سیریز ہمارے کھلاڑیوں کوایشین گیمز کے درمیان بہترین فارم برقرار رکھنے اور عالمی سطح کا تجربہ حاصل کرنے کا شاندار موقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہاکہ یہ میچز ایشین گیمز کی تیاریوں میں اہم پیش رفت ثابت اور دونوں ممالک کے درمیان کھیل کے روابط کو مزید مضبوط کریں گے ۔"پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بین الاقوامی مقابلوں میں ملک کی بہترین نمائندگی کے لیے قومی ٹیم کو تمام ممکنہ اور معیارِ اول کی سہولیات و مشقیں فراہم کی جاتی رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

23ماہ بعد بیرونی سرمایہ کار پی ایس ایکس میں نیٹ بائر بن گئے

اسٹیل سیکٹر کیلئے بجلی یونٹ پر سیلز ٹیکس کا نیا طریقہ نافذ

پاکستان ، کھجور پیداکرنے والا پانچواں بڑا ملک بن گیا

قومی اتفاقِ رائے وقت کی اہم ضرورت بن چکا، اشرف بھٹی

جدید ہائی ٹیک گودام قائم کیے جائیں، سیف الرحمن

تحقیق، مہارت اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھانا ہوگی، میاں کاشف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak