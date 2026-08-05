ارشد ندیم لوزان ڈائمنڈ لیگ کی جیولن تھرو انٹری لسٹ میں شامل
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے اولمپک چیمپئن ارشد ندیم لوزان ڈائمنڈ لیگ کی جیولن تھرو انٹری لسٹ میں شامل ہوگئے۔ منتظمین نے 21 اگست کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی لیگ کی انٹری لسٹ جاری کر دی۔
اولمپک چیمپئن ارشد ندیم اور بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا سمیت دنیا کے ٹاپ جیولن تھرورز ایکشن میں ہوں گے ۔دو مرتبہ کے عالمی چیمپئن اینڈرسن پیٹرز، سابق اولمپک چیمپئن تھامس روہلر اور کیشورن والکاٹ بھی ایونٹ کا حصہ ہوں گے ۔ان کے علاوہ سری لنکا کے رومیش پاتھراجے، امریکی کرٹس تھامپسن، جیکب واڈلیخ، جولین ویبر اور سائمن وائلینڈ بھی انٹری لسٹ میں شامل ہیں۔ خیال رہے کہ لوزان ڈائمنڈ لیگ 21 اگست کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں منعقد ہوگی۔
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