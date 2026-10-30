27ویں بیس بال نیشنل چیمپئن شپ کیلئے اسلام آباد ٹیم کا اعلان
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر) 27ویں خاور شاہ بیس بال نیشنل چیمپئن شپ کے لئے اسلام آباد بیس بال ٹیم کا اعلان کردیا گیا۔
سیکرٹری جنرل پاکستان فیڈریشن بیس بال طاہرمحمود نے اسلام آباد بیس بال کے چیئرمین اسداعوان اور صدر عارف شہزاد کے ہمراہ ٹیم کا اعلان کیا اور کھلاڑیوں میں ٹیم یونیفارم تقسیم کیں۔ 27ویں خاور شاہ نیشنل چیمپئن شپ 2 سے 8 نومبر تک قاسم باغ سٹیڈیم ملتان میں ہوگی۔
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