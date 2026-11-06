نئی دہلی میں فضائی آلودگی، بھارت اورسری لنکا کا ون ڈے میچ وشاکھا پٹنم منتقل کرنا پڑ گیا
نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک )بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں فضائی آلودگی کے باعث بھارت کرکٹ بورڈ کو بھارت اور سری لنکا کا ون ڈے میچ منتقل کرنا پڑ گیا۔
سیریز کا پہلا ون ڈے میچ اب دہلی کی بجائے وشاکھاپٹنم میں کھیلا جائے گا۔بھارت اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے 13 دسمبر کو شیڈولڈ ہے ، دہلی میں ممکنہ خراب موسم کے خدشات کے پیش نظر میچ کا مقام تبدیل کیا گیا ہے ۔ بی سی سی آئی کے مطابق دہلی اینڈ ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن نے وینیو تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments