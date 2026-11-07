صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مائیکل ہسی ایشز سیریزاور ورلڈکپ کیلئے آسٹریلیا کے کنسلٹنٹ کوچ مقرر

  • کھیلوں کی دنیا
مائیکل ہسی ایشز سیریزاور ورلڈکپ کیلئے آسٹریلیا کے کنسلٹنٹ کوچ مقرر

سڈنی (سپورٹس رپورٹر)آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے آئندہ اہم بین الاقوامی مقابلوں سے قبل اپنی بیٹنگ لائن کو مضبوط بنانے کیلئے سابق مایہ ناز بلے باز مائیکل ہسی کو کنسلٹنٹ کوچ مقرر کردیا ۔

 مائیکل ہسی کی خدمات آئندہ ماہ انگلینڈ کے خلاف ہونے والی پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز سے حاصل کی جائیں گی۔ اس کے بعد وہ آسٹریلیا کی آئندہ نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز اور 2027 میں انگلینڈ میں ہونے والی ایشز سیریز کی تیاریوں میں بھی اہم کردار ادا کریں گے ۔ان کی ذمہ داریوں میں 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ اور 2028 کے لاس اینجلس اولمپکس کیلئے کرکٹ ٹیم کی تیاریوں میں معاونت بھی شامل ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

روزانہ انار کھانا گردوں کو صحت مند رکھنے میں مدد گار

برطانیہ کے ماہر حیاتیات نے ہزاروں کٹھمل پال لئے

چیل مرغیاں کھا کھاکر موٹاپے کا شکار ،اڑنا دشوار

دانتوں کی فلنگ کے بغیر کیوٹیز کا علاج کرنیوالا جیل تیار

50سالہ بھارتی ٹوتھ برش نگل گیا،ڈاکٹرزنے نکال دیا

سیڑھیاں چڑھنے کی عادت جسمانی وزن کم کرنے کیلئے مفید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak