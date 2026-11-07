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منشیات سپلائی کرنیوالے 2ملزم زیر حراست

  • جرم و سزا کی دنیا
منشیات سپلائی کرنیوالے 2ملزم زیر حراست

لاہور(کرائم رپورٹر)مانگا منڈی پولیس نے منشیات سپلائی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے ۔ ترجمان کے مطابق مانگا منڈی پولیس نے کریم ڈاؤن کے دوران منشیات فروش اسد اللہ اور شہزاد کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 1440 گرام چرس اور 1020 گرام آئس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔

مانگا منڈی پولیس نے منشیات سپلائی کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے ۔ ترجمان کے مطابق مانگا منڈی پولیس نے کریم ڈاؤن کے دوران منشیات فروش اسد اللہ اور شہزاد کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے 1440 گرام چرس اور 1020 گرام آئس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔

 

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