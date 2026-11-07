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تھل جیپ ریلی ،کوالیفائنگ راؤنڈ ،فیصل شادی خیل کی فتح

  • کھیلوں کی دنیا
تھل جیپ ریلی ،کوالیفائنگ راؤنڈ ،فیصل شادی خیل کی فتح

مظفرگڑھ (سپورٹس ڈیسک)مظفرآباد میں تھل جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہوگیا،فیصل شادی خیل نے پہلی،رضاسعید نے دوسری اور نادر مگسی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں مجموعی طور پر 101 ریسرز نے حصہ لیا، جن میں 96 مرد اور 5 خواتین ریسرز شامل ہیں۔

مظفرآباد میں تھل جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہوگیا،فیصل شادی خیل نے پہلی،رضاسعید نے دوسری اور نادر مگسی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں مجموعی طور پر 101 ریسرز نے حصہ لیا، جن میں 96 مرد اور 5 خواتین ریسرز شامل ہیں۔ 

 

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