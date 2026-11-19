انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ 24 نومبر سے شروع ہوگی
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان سکواش فیڈریشن کے زیر چیف آف ائیر سٹاف انٹرنیشنل سکواش چیمپئن شپ 24 نومبر سے ۔۔
مصحف سکواش کمپلیکس، اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ چیمپئن شپ میں دنیا بھر سے مرد کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ چیمپئن شپ میں کوارٹر فائنل مقابلے 26 نومبر کو، سیمی فائنل مقابلے 27 نومبر کو جبکہ 28 نومبر کو فائنل مقابلے کھیلے جائیں گے ۔ چیمپئن شپ میں 40 ہزار ڈالرز کی انعامی رقم رکھی گئی ہے ۔
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